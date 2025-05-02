ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Салон вин. Шардоне

Каширское шоссе, 61Г

Начало:

Завершение:

1490₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Здесь придумали формат быстрых дегустаций и назвали его «Салон вин». Билет за 1490 рублей, 30 минут и не менее 8 дегустационных порций разных вин (по 30 мл) — ровно столько, чтобы понять, какое из них больше по душе. Можно даже не садиться для светских бесед! Можно прогуливаться с бокалом по винотеке и изучать винные запасы. Салон будет проходить в течение 3 часов, можно подходить в любое удобное время. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Открытый микрофон от комиков с ТВ
Открытый микрофон от комиков с ТВ

от 399₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста