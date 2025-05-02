Здесь придумали формат быстрых дегустаций и назвали его «Салон вин». Билет за 1490 рублей, 30 минут и не менее 8 дегустационных порций разных вин (по 30 мл) — ровно столько, чтобы понять, какое из них больше по душе. Можно даже не садиться для светских бесед! Можно прогуливаться с бокалом по винотеке и изучать винные запасы. Салон будет проходить в течение 3 часов, можно подходить в любое удобное время. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме.