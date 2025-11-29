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Sale & swap

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Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Еда

Про событие

Будут три категории вещей: Пайетошная и ее блёсточно-бархатное наполнение Гараж-сейл, куда ты можешь принести свои вещи, которые хочешь продать Зона свободного обмена, где твои вещи получают путёвку в новую жизнь Приносить можно одежду, аксессуары и украшения. Правила сейл-свопа 1. Обязательно ознакомься с правилами локации (https://t.me/tenloca/60) 2. Вход осуществляется за донат 3. Вещи, которые ты принесёшь с собой, должны быть в хорошем состоянии, чистые, и не мятые 4. Если ты хочешь продать свою вещь — снабди её ценником согласно шаблону: — стоимость — имя/ник в телеграм — телефон для перевода и банк На локации будут напитки и печеньки, возьми с собой кружку/стакан Билет — свободный донат Запись в ТГ Перед записью вас попросят ответить на несколько вопросов и подтвердить личность Адрес локации высылается после покупки билета.

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