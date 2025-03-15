На дегустации сможешь погрузиться в многогранный мир известного японского напитка — саке. Узнать о способах его производства, категориях премиальности, правильных бокалах и гастрономических сочетаниях. А заодно разобраться, что сами японцы понимают под словом «саке» и развенчать популярные мифы. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.