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Сахар и пряности

Лампопо, Рождественский бульвар, 22/23

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Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Уже совсем скоро пройдёт завершающий фестиваль в этом году, посвящённый новому году. Что тебя ждёт? — маркет хэнд-мейд мастеров, на котором можно приобрести подарки себе и своим близким на Новый год. — концерт из 3 ярких московских групп: 541 Надрыв Академ Vaktor Dude Приходи, чтобы проводить последнее воскресение уходящего года и морально подготовиться к новому году. Вход: новогоднее настроение

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