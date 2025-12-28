Уже совсем скоро пройдёт завершающий фестиваль в этом году, посвящённый новому году. Что тебя ждёт? — маркет хэнд-мейд мастеров, на котором можно приобрести подарки себе и своим близким на Новый год. — концерт из 3 ярких московских групп: 541 Надрыв Академ Vaktor Dude Приходи, чтобы проводить последнее воскресение уходящего года и морально подготовиться к новому году. Вход: новогоднее настроение