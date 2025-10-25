Вся сага – прямо перед Хэллоуином! 25.10 | 19:00 | сб — солдаут «Сумерки» (2008) 26.10 | 19:00 | вс — солдаут «Сумерки. Сага. Новолуние» (2009) 27.10 | 19:30 | пн «Сумерки. Сага. Затмение» (2010) 28.10 | 19:30 | вт «Сумерки. Сага. Рассвет» (2010) 29.10 | 19:30 | ср «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (2010) Вход: депозит 400р, который можно потратить на баре