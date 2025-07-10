Вальяжный саундтрек из Чертаново в жанре инди-поп для долгой дороги в никуда. Музыка, состоящая из «мусорных семплов» друзей-музыкантов артистки, собирается в причудливые коллажи её треков. Откроет вечер Большой Добрый Пес — инди фолк о разлуке с домом, тоске по родине и любви к тем, кто с тобой рядом. Большой Добрый Пес ложится слушателю под бочок.