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Sadsadsergievposad

ул Гончарная 7/4

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Завершение:

700₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вальяжный саундтрек из Чертаново в жанре инди-поп для долгой дороги в никуда. Музыка, состоящая из «мусорных семплов» друзей-музыкантов артистки, собирается в причудливые коллажи её треков. Откроет вечер Большой Добрый Пес — инди фолк о разлуке с домом, тоске по родине и любви к тем, кто с тобой рядом. Большой Добрый Пес ложится слушателю под бочок.

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