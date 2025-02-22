22 февраля имеет смысл посетить Мунк чтобы послушать качественный перевязанный электроникой англоязычный рок от московской группы SadMe. Группа SadMe, известная своими большими шоу с двумя барабанными установками на сцене одновременно, сочетанием живой виолончели и жирных басов, а также записью одного из своих альбомов в Лондоне с Мартином Гловером из легендарной Killing Joke, вновь выходит на сцену. Выступления SadMe всегда несут в себе огромный электрический заряд, а так как группа выступает не чаще одного раза в год, концентрация энергии зашкаливает, и пропускать такое точно нельзя. Внимание: наличие билета не гарантирует посадку за столик, бронируй стол заранее по телефону.