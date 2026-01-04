В группе объединились музыканты из Камеруна, России и Замбии. Благодаря этому группа получилась уникальной как по этническому составу, так и по музыкальному материалу. Коллектив представит рождественскую программу Jazz & Soul Vibes, в которой красивые романтичные соул-композиции соединились со свободной энергией современного джаза. Прозвучат треки таких исполнителей, как Frank Sinatra, Richard Bona, Aretha Franklin, Gregory Porter, Hozier, Amy Winehouse, Eartha Kitt и не только. Музыканты создают новые, необычные аранжировки и добавляют яркие композиции, в которые публика влюбляется с первых секунд. Концерты — Somewhere Music Session — это волшебство мелодий и магия ритмов, живой диалог, мощная энергия и яркие эмоции. Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.