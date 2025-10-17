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Русское чаепитие с угощениями

Дом Телешова, Покровский бульвар, 16-18, стр. 4-4а (вход со двора, первое крыльцо налево)

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Завершение:

от 2000₽ до 3500₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

На один вечер в Доме Телешова снова открывается чайная Самовария Кондратича Горнина. В программе: — Чаепитие из самоваров-передвижников. — Пироги и деликатесы. Необычайно сытные закуски. — Чайные истории, рассказы и легенды. — Байховый путь из Поднебесной в Третий Рим. — Традиции вкушения чая и правила здорового водохлебствия. — Стихи русских классиков. Чай — не роскошь, а культурная необходимость. Ведущий: Александр Рохлин — журналист и музыкант.

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