На один вечер в Доме Телешова снова открывается чайная Самовария Кондратича Горнина. В программе: — Чаепитие из самоваров-передвижников. — Пироги и деликатесы. Необычайно сытные закуски. — Чайные истории, рассказы и легенды. — Байховый путь из Поднебесной в Третий Рим. — Традиции вкушения чая и правила здорового водохлебствия. — Стихи русских классиков. Чай — не роскошь, а культурная необходимость. Ведущий: Александр Рохлин — журналист и музыкант.