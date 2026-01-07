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Русский рождественский ужин

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

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6000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Погрузись в мир вина и гастрономии: попробуешь несколько российских вин и насладишься полноценным рождественским ужином в русском стиле. Этот вечер создан для гурманов и вайнлаверов, которые хотят разобраться в том, как вино и еда раскрывают друг друга, и при этом провести время в уютной компании. Вина подберут так, чтобы они стали достойным сопровождением праздничного стола — от лёгких и свежих до глубоких и насыщенных, каждый бокал подарит своё настроение. Ты убедишься, что в России делают великолепные вина, которые подчас могут потягаться с легендами Старого Света.

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