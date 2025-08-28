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Русский рок на виолончелях

Крытая крыша универмага Цветной, Цветной бульвар, 15с1

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от 3400₽ до 6600₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Обновлённая солд-аут программа с культовыми хитами AC/DC, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Linkin Park и других любимых групп. Погрузись в ураганную атмосферу стадионных концертов, а мощное живое звучание виолончелей и нереальный драйв артистов заставит тело покрыться ностальгическими мурашками восхищения. Что получится, если соединить эпохальные рок-хиты с впечатляющим звучанием виолончелей? Дополним этот музыкальный фейерверк лучшими музыкантами и видами с тёплой панорамной крыши — и получим то самое мощное рок-шоу на виолончелях от Roofevents и Limoncello. «Limonсello» — самый известный в столице квартет, состоящий из 2-х виолончелей, фортепьяно и ударной установки. Талантливые музыканты, разрушающие границы жанров, стилей и эпох. Они выступают на самых известных площадках страны, в том числе на стадионе «Локомотив» в Москве.

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