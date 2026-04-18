ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Русские народные сказки: Татарстан

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Кухня, в которой чувствуется и кочевая история, и восточные специи, и семейные традиции, собранные за одним большим столом. В этот вечер обратятся к гастрономии, которая веками формировалась на пересечении культур. Сможешь попробовать традиционные блюда и напитки. Поговоришь о том, как праздники — от семейных торжеств до Сабантуя — повлияли на структуру татарского застолья. Это будет вечер про вкус, традиции и настоящее татарское гостеприимство.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста