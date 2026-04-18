Кухня, в которой чувствуется и кочевая история, и восточные специи, и семейные традиции, собранные за одним большим столом. В этот вечер обратятся к гастрономии, которая веками формировалась на пересечении культур. Сможешь попробовать традиционные блюда и напитки. Поговоришь о том, как праздники — от семейных торжеств до Сабантуя — повлияли на структуру татарского застолья. Это будет вечер про вкус, традиции и настоящее татарское гостеприимство.