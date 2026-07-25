2 сцены. 17 артистов. Атмосферная локация в центре Москвы. В этот раз «Действо» посвящено русской хтони — не как тьме, а как глубинной, исконной силе, которую веками бережёт народ. Это грусть-тоска, ставшая высокой эстетикой, та светлая печаль, что слышна в раздольных песнях и бескрайних полях. Красота, от которой мороз по коже. Лайн-ап: Slavnayad Полея Увода Fearstbeats Effy Music Teaching In Trips Kxalici Мутъ Immnnc Spvrrow Makula Weird Freaks Mental Dysfunction Soulla Moonl1gh1 Grimmjøw Исповедь? Нож Любит Тебя +секретный гость В программе: Фольклорная сказка в исполнении Полея Увода и Slavnayad с музыкальным сопровождением от Якова Шостаковича. Арт-терапия: Прямо на мероприятии все вместе будут рисовать полотно под руководством художников объединения IMMNNC и Дарьи Актугановой. Пункт обмена ценными вещами, усовершенствованный. Лавка с новыми мастерами и мерчем, созданным специально для мероприятия. Дресс-код: мрачный, торжественный, с элементами исконно русского убранства.