Танец — триумф, провокация — преданность, болезнь — бездна, Нуреев — неистовство… Он — один из самых известных невозвращенцев, покинувших Советский Союз и построивших головокружительную карьеру на Западе. Это произошло более полувека назад, но даже сегодня личность Рудольфа Нуреева окружена множеством мифов и сплетен. Для кого-то он — посредственный скандалист, бравирующий своим побегом, а для кого-то — гений и варвар, танцующий великолепно. На лекции поговорят о том, каким был Рудольф Нуреев и почему его называют «неистовым чудовищем». Ты узнаешь: — как складывалась его карьера в СССР и чем отличался его танец; — правда ли, что дуэт Нуреев — Фонтейн был популярнее The Beatles; — чем знаменито «правление» Рудольфа Нуреева в Парижской опере. О лекторе: Ангелина Дронова — выпускница исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и соискатель кафедры истории России XIX — начала XX века. Автор статей по истории театра и танца. Сбор гостей — к 19:00, начало — в 19:30. В стоимость любого билета включены угощение, чай и вино.