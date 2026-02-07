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Первое мероприятие RROOM в новом году. Откроют Rabotnic & Lebron. Полночь – леди Anushka. В прайм Denis Korablev, следом врывается Gelik – коллаб Сancelled & Gevorg Simonyan. Утренний Undo LineUp: Rabotnic & Lebron Anushka Denis Korablev Gelik Undo
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