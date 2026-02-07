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Rroom

НПО мелодия, 3-я улица Ямского Поля, 2к5А

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первое мероприятие RROOM в новом году. Откроют Rabotnic & Lebron. Полночь – леди Anushka. В прайм Denis Korablev, следом врывается Gelik – коллаб Сancelled & Gevorg Simonyan. Утренний Undo LineUp: Rabotnic & Lebron Anushka Denis Korablev Gelik Undo

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