Окунись в рождественскую атмосферу итальянского праздника и проведи «Вечер в Сан-Ремо» вместе с самым известным мультиязычным проектом в России Elena et les garcons. Слышал ли ты когда-нибудь о Фестивале в Сан-Ремо? Для итальянцев вот уже 70 лет это самый главный конкурс песни в стране, а для многих наших соотечественников ещё с советских времён это один из самых любимых и известных зарубежных музыкальных конкурсов. Рождество — это время волшебства и музыки, и фестиваль идеально вписывается в эту атмосферу. Ты услышишь такие популярные композиции, как Last Christmas, Santa Claus is coming to town, Jingle Bells в итальянской версии, а также мегахиты итальянских исполнителей. Конечно, в программе прозвучат и известные песни золотого века Сан-Ремо, не обойдётся без любимых итальянских артистов — Ricchi e Poveri, Al Bano & Romina Power, Riccardo Fogli, Adriano Celentano, Eros Ramazzotti и многих других. Elena et les garcons (Элена и ребята) — самый известный мультиязычный проект в России. Цель проекта — сохраняя в музыкальной программе иностранные традиции и культуру, погрузить слушателей в уникальную атмосферу разных стран. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.