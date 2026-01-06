Новогодний мастер-класс, на котором ты будешь создавать праздничные свечи — тёплые, ароматные и очень душевные. Ты сможешь выбрать любую форму: рождественскую карусель (красную или белую), кокос, новогоднюю ёлочку или аккуратную баночку. Потом туда злаьют свечи натуральным воском, а всё остальное — за тобой: аромат, декор, настроение. Во время мастер-класса ты подберёшь фитиль, выберешь любимые отдушки и оформишь свечу так, как хочется именно тебе. Будет большой выбор декора — цветы, камни, буквы — чтобы каждая свеча получилась особенной и с твоим характером. Это спокойный, тёплый процесс, в котором легко расслабиться, вдохновиться и почувствовать приближение праздников. За особое настроение будут отвечать игристые вина Брояница.