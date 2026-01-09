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Рождественское путешествие по странам. Нью-Йорк-Париж-Италия

Крыша «Крым», Болотная набережная, 3с1

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от 2900₽ до 6500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Новогодний концерт на тёплой крыше с панорамным видом. Imperialis Orchestra отправит тебя в музыкальное путешествие по Франции, Италии и США. Мысленно ты прогуляешься по романтичным улочкам Парижа, ощутишь атмосферу фестивального Сан-Ремо и окажешься в огнях Нью-Йорка и на Бродвее, слушая легендарные хиты Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Адриано Челентано, Ricchi e Poveri, Abba, Jule Styne, Джорджа Майкла и других. Соло струнных, мощные аккорды клавиш и ритмы ударных объедятся в яркую программу, а полностью утеплённая крыша «Крым» с комфортной температурой и баром создаст атмосферу зимнего праздника. Imperialis Orchestra — коллектив, сочетающий симфоническое звучание с оригинальными аранжировками. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.

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