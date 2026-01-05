Добро пожаловать в 40-е: вечер, Гринвич-Виллидж, снежные улицы и мерцающий свет витрин. За дверями клуба уже играет оркестр, в воздухе — аромат корицы и глинтвейна. Ты поднимаешься в роскошную залу знаменитой исторической высотки, и мягкий голос звучит сквозь зимний воздух: «Let it snow, let it snow, let it snow…» — и кажется, город впервые за день выдохнул. Roofevents возвращает ту самую рождественскую магию, где под музыку Синатры и Беннетта время будто останавливается. Только один раз в году, только для тех, кто выбирает тепло, свет и музыку, которая соединяет людей.