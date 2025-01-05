Хочешь окунуться в романтику зимнего Нью-Йорка 40-х и прикоснуться к атмосфере тех самых винтажных клубов, где джаз звучал ночи напролет, а хриплые голоса легендарных крунеров заставляли забыть обо всем? Перенесись в самое сердце Даунтауна, где у дверей знаменитого клуба на Гринвич-Виллидж столпилась нарядная публика. Тебя полностью захватывает предвкушение праздника и тепло-пряный аромат глинтвейна и бурбона. Снег приятно хрустит под ногами, но тебя тянет вовнутрь - подняться на теплую панорамную крышу. Ты закрываешь глаза и слышишь тот самый мягкий и глубокий баритон: «Let it snow, Let it snow, Let it snow». Отправься в незабываемое путешествие по старому Нью-Йорку на легендарных рождественских джазовых концертах, которые Roofevents проводит только один раз в году. На уютной теплой крыше ты воспаришь над городом под неподражаемые «Magic Moments» и «Jingle bell rock», изысканные аранжировки лучших рождественских хитов Тони Беннетта, Перри Комо, Дина Мартина, Фрэнка Синатры в исполнении джазовой звезды с бархатным голосом - Alex Abra & Band!