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Про событие
Хочешь окунуться в романтику зимнего Нью-Йорка 40-х и прикоснуться к атмосфере тех самых винтажных клубов, где джаз звучал ночи напролет, а хриплые голоса легендарных крунеров заставляли забыть обо всем? Перенесись в самое сердце Даунтауна, где у дверей знаменитого клуба на Гринвич-Виллидж столпилась нарядная публика. Тебя полностью захватывает предвкушение праздника и тепло-пряный аромат глинтвейна и бурбона. Снег приятно хрустит под ногами, но тебя тянет вовнутрь - подняться на теплую панорамную крышу. Ты закрываешь глаза и слышишь тот самый мягкий и глубокий баритон: «Let it snow, Let it snow, Let it snow». Отправься в незабываемое путешествие по старому Нью-Йорку на легендарных рождественских джазовых концертах, которые Roofevents проводит только один раз в году. На уютной теплой крыше ты воспаришь над городом под неподражаемые «Magic Moments» и «Jingle bell rock», изысканные аранжировки лучших рождественских хитов Тони Беннетта, Перри Комо, Дина Мартина, Фрэнка Синатры в исполнении джазовой звезды с бархатным голосом - Alex Abra & Band!
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Музыканты стараются, вопросов нет. Видно, ято кому-то нравится, но тем кто реально любит джаз ято ли.. Что не понравилось: Крайне неудобные столы и стулья, прям дешёвые и жёсткие стулья. В плане еды/выпивки: Такого давно не видел, паста за 1200!такой невкусно ни разу не ел. Макароны с каким то стрёмным соусом, короче жесть. Пиво- Шпатен(указано что немецкий). По факту приносят бутылку российского Шпатена за 750 рублей, официант даже не наливает.. Персонал кейтеринга двух слов связать не может и даже сказать что это за блюдо. Резюмирую, если вы большие фанаты новогодних мелодий и джаза наверное можно сходить, Но другим не рекомендую это мероприятие, которое проходит в красивой гостинице, но ни разу не соответствует базовым стандартам..