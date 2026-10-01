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Рождественский джаз

Omega Tsvetnoy Rooftop, Цветной бульвар, 15с1

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от 1800₽ до 4000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Новогодний концерт с джазовой звездой Габриэль Биггест на тёплой панорамной крыше. Окунёшься в праздничное настроением под живой рождественский джаз на панорамной крыше в компании джазовой звезды Габриэль Биггест и его бэнда. Ребята привезут с собой настоящий дух рождества, ведь в программе вечера прозвучат самые известные рождественские песни, такие как White Christmas, Santa Claus is Coming to Town, Let It Snow, Someday My Prince Will Come и многие другие хиты, которые создадут то самое волшебное настроение, которого так ждёшь от этой зимы. А впечатления усилятся от восхитительного панорамного вида на окружающий город, ведь эта панорамная площадка открывает потрясающий обзор на главные архитектурные жемчужины Москвы: Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль…

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