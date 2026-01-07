В этот вечер группа исполнит праздничную концертную программу, в которую вошли не только самые любимые французские хиты, но и новогодние песни на самом романтичном языке мира. Тебя ждут музыкальные сюрпризы и новое необычное французское прочтение новогодних композиций — Jingle Bells, Let it snow, Last Christmas, Santa Claus is coming to town и многих других. Конечно, в программе прозвучат и известные песни таких артистов как Эдит Пиаф, Ив Монтан, Далида, Шарль Азнавур, Джо Дассен, Zaz и не только. Elena et les garcons (Элена и ребята) – самый известный мультиязычный проект в России. Цель проекта — сохраняя в музыкальной программе иностранные традиции и культуру, погрузить слушателей в уникальную атмосферу разных стран. Внимание: Крыша полностью утеплена от любой непогоды и холода (Комфортная температура +24 градуса). Внутри тебя ждёт панорамный вид на центр Москвы, кухня и бар.