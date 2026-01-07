Лекция, посвящённая Сергею Дягилёву, человеку, изменившему ход мировой культуры. В уютном панорамном пространстве «Квартира с видом» ты погрузишься в эпоху, когда русское искусство покорило Европу. Сергей Дягилев не был ни композитором, ни танцовщиком, но именно он объединил гениев своего времени — Стравинского, Нижинского, Бакста, Бенуа — и создал феномен «Русских сезонов», навсегда изменивший представление о балете и сцене. В программе вечера: — Иммерсивная лекция искусствоведа Елены Гончар. О рождении легенды, судьбоносных встречах, дерзких решениях и цене великих открытий — Атмосфера эпохи. Свечи, полумрак, эскизы костюмов, музыка Чайковского, Стравинского, Римского-Корсакова — «Жар-птица», «Шехерезада», рождественское настроение и магия сцены — Дегустация вин. Изысканные игристые и красные вина, подобранные специально к настроению вечера — Локация. Панорамный вид на заснеженное Замоскворечье — как финальный штрих этого рождественского вечера