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Рой

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Костюмированный гиг для тех, чьё душевное равновесие держится на винтажных хоррорах и живой андеграундной музыке. Приходи в костюме. «кижуч» — гранж-привет из северной столицы от авангардного дуэта баса и ударных. Идеально подходит как для побега от чудовища, так и для превращения в него в агонии саморефлексии. «ледокол «т.» — московский коллектив с впечатляющим музыкальным шлейфом не стремится раскладывать себя на стили и играет то, что хочется. Стоицизм перед неизбежным не мешает им получать удовольствие от жизни — то, что нужно, когда жизнь с каждым днём все больше похожа на хоррор. «ник факинг кейдж» — тяжёлый звук, женский напевный крик и защитный рефлекс в виде мрачной иронии прямиком из мистического Петербурга. Саундтрек к динамичному подростковому ужастику напоминает, что монстры не всегда выглядят пугающе. SSADINA aka HELL BRUIZES — музыка, под которую танцуешь до первой крови, а потом ещё немножко. В финале вечера бесстрашные ковбои и принцесса наэлектризуют воздух и доведут всех до заката.

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