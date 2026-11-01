На ужине ты проследишь, как Ротшильды превратились из банковской династии в один из главных символов европейского богатства — и отделишь документированную историю семьи от окружающих её мифов и конспирологических теорий. Поговоришь о финансовой империи, аристократическом статусе и винодельческой ветви рода. Отдельно разберёшь историю Château Mouton Rothschild и его знаменитых этикеток, для которых на протяжении десятилетий создавали работы Пикассо, Дали, Шагал, Уорхол и другие художники. Лекцию дополнит винная дегустация с профессиональным сомелье. В программе — 5 вин премиального сегмента, каждое из которых разберёшь через происхождение, стилистику и особенности производства. Лектор: Алексей Гайворонский – 13 лет в винной индустрии, преподаватель школы сомелье Wine State, Бронзовый призёр V Московского клуба сомелье. Для встречи подготовят расширенный гастрономический сет: выдержанные сыры, мясные деликатесы, орехи, свежие ягоды и авторскую выпечку. Гастрономическую композицию создают индивидуально для каждой лекции — с учётом её темы и концепции. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который запечатлеет атмосферу вечера. После встречи каждый гость получит доступ к фотографиям в закрытом чате клуба. Продолжительность лекции — 3–4 часа.