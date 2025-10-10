Актуальные московские артисты отдают должное своим волгоградским корням на вечеринке, приуроченной к др клуба «невротик». Волжская электронная музыка и смежные артефакты на берегах Яузы. Лайнап: 23.00 - Вова Полунин (live) 23.30- Bogdamn 00.30- Олег Котрунов & dj uhozheny 02.00 - Koolrodik & 2cee Вход свободный.