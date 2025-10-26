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Роспись подсвечников-тыкв на Хэллоуин

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от 1700₽ до 3200₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по росписи гипсовых подсвечников в форме тыкв, угощение напитками и просмотр «Каролина в стране кошмаров» на проекторе в баре. Для каждого участника: – подсвечник-тыква разнообразных цветов – акриловые краски – кисти – палитра – арома-свеча в подарок – а ещё — вэлком-дринк! Стоимость билетов: 1700 рублей за одного, 3200 рублей — за двоих.

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