Мастер-класс, на котором ты создашь уникальное панно из керамической мозаики, расписанное твоими руками и твоей историей. Какой будет сюжет — нежный, абстрактный, цветочный или символичный — решаешь только ты. Здесь бережно проведут тебя через процесс, поддержат и помогут раскрыть твой творческий поток, даже если ты никогда раньше не работал с керамикой и красками. Готовое панно размером 20×20 см станет тёплым акцентом в интерьере, предметом, который хочется рассматривать и к которому приятно возвращаться взглядом каждый день. Продолжительность 3 часа.