Волшебный новогодний мастер-класс, где ты создашь своими руками настоящую праздничную магию — шкатулки-карусели. Они похожи на игрушки с рождественских ярмарок: яркие, сияющие и невероятно атмосферные. Ты будешь расписывать гипсовые шкатулки в форме карусели — с лошадками, золотыми элементами, снежинками, новогодним декором. Можно выбрать стиль: • Классический красно-золотой • Нежный морозный • Зелёный «ёлочный» — или создать свой уникальный сказочный дизайн. Также каждый участник раскрасит праздничную свечу в зимней тематике — морозные узоры, мини-игрушки, шишки, хвоя. И всё это — под уютный новогодний фильм «Один дома 2», который создаст настроение праздничного чуда. Ведущая мастер-класса — Лиза.