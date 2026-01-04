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Роспись гипсовой шкатулки

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Волшебный новогодний мастер-класс, где ты создашь своими руками настоящую праздничную магию — шкатулки-карусели. Они похожи на игрушки с рождественских ярмарок: яркие, сияющие и невероятно атмосферные. Ты будешь расписывать гипсовые шкатулки в форме карусели — с лошадками, золотыми элементами, снежинками, новогодним декором. Можно выбрать стиль: • Классический красно-золотой • Нежный морозный • Зелёный «ёлочный» — или создать свой уникальный сказочный дизайн. Также каждый участник раскрасит праздничную свечу в зимней тематике — морозные узоры, мини-игрушки, шишки, хвоя. И всё это — под уютный новогодний фильм «Один дома 2», который создаст настроение праздничного чуда. Ведущая мастер-класса — Лиза.

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