На ужине ты погрузишься в тонкости версальской жизни, обычаи и нравы королей и насыщенную историю французской кухни. Ты узнаешь, как питались при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты и почему их правление окончилось казнью и великой французской революцией. Как королеве, влюблённой в роскошь, удавалось сохранить стройность? Правдива ли крылатая фраза: «У них нет хлеба? Пусть едят пирожные», которую до сих пор припоминают Её Величеству? Об этом и много другом расскажет лектор, историк литературы, кандидат филологических наук, Юрий Шапошников. Вишенкой на торте станет дегустация и история французских десертов, так полюбившихся Марии Антуанетте. В меню – ужин по рецептам XVIII века: - террин из утки с артишоками; - турт с сальми из цыпленка с шампиньонами под трюфельным соусом; - матлот из нежной рыбы с прованскими травами и белым вином; - пирожное в стиле рококо. В стоимость входят безалкогольные напитки (вода, чай/кофе). Алкоголь можно заказать отдельно по винной карте ресторана.