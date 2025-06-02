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Роскошь на грани разорения, или ужин Марии-Антуанетты

Сиеста: вино & паста
ул. Большая Полянка, 30

Начало:

Завершение:

6490₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

На ужине ты погрузишься в тонкости версальской жизни, обычаи и нравы королей и насыщенную историю французской кухни. Ты узнаешь, как питались при дворе Людовика XVI и Марии Антуанетты и почему их правление окончилось казнью и великой французской революцией. Как королеве, влюблённой в роскошь, удавалось сохранить стройность? Правдива ли крылатая фраза: «У них нет хлеба? Пусть едят пирожные», которую до сих пор припоминают Её Величеству? Об этом и много другом расскажет лектор, историк литературы, кандидат филологических наук, Юрий Шапошников. Вишенкой на торте станет дегустация и история французских десертов, так полюбившихся Марии Антуанетте. В меню – ужин по рецептам XVIII века: - террин из утки с артишоками; - турт с сальми из цыпленка с шампиньонами под трюфельным соусом; - матлот из нежной рыбы с прованскими травами и белым вином; - пирожное в стиле рококо. В стоимость входят безалкогольные напитки (вода, чай/кофе). Алкоголь можно заказать отдельно по винной карте ресторана.

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