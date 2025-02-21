Погрузись в магию особого очарования на вечере живой музыки: в роскошном особняке XIX века, в сиянии тысячи свечей, под звуки рояля и саксофона ты услышишь лучшие джазовые композиции о любви. В программе: культовые композиции о любви, ставшие классикой мирового джаза — «All of me», «I’ve got you under my skin», «Cheek to Cheek» и многие другие, заставляющие сердце биться чаще. Многие из них звучали в исполнении таких звезд, как Луи Армстронг и Элла Фитцджеральд, Тони Беннетт и Леди Гага. В этот вечер они прозвучат для тебя в исполнении Алисы Коковой — яркой джазовой дивы Москвы и Петербурга. За полчаса до начала каждому из зрителей будет предложен комплимент. Для зрителей с категорией билета «А» в 19:00 будет проведена экскурсия по усадьбе, в которой ты сможешь пройтись по историческим залам и узнать историю особняка XIX века. Wellcome в 19:30. Начало концерта в 20:00. Дресс-код: Cocktail В случае несоответствия дресс-коду мероприятия, организатор вправе ограничить вход и вернуть средства за билет.