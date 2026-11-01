Музыка, которая говорит о чувствах... Вечер, наполненный элегантностью, страстью и чарующими мелодиями. В день, когда воздух пропитан романтикой, приходи на авторскую программу продюсерской студии «Медиа Сад» «Романтик Джаз» — изысканный музыкальный коктейль из бархатного вокала и нежных аккордов музыкальных инструментов. Что тебя ждёт? — Живой джаз в лучших традициях мировых сцен — Атмосфера изысканности и уюта — Искусно подобранные вина и гастрономические сеты Этот вечер создан для тех, кто ценит красоту момента, музыку, пробуждающую воспоминания, и общение без суеты.