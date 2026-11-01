ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Романтик Джаз

Джем Клуб Мьюзик, улица Сретенка, 11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Музыка, которая говорит о чувствах... Вечер, наполненный элегантностью, страстью и чарующими мелодиями. В день, когда воздух пропитан романтикой, приходи на авторскую программу продюсерской студии «Медиа Сад» «Романтик Джаз» — изысканный музыкальный коктейль из бархатного вокала и нежных аккордов музыкальных инструментов. Что тебя ждёт? — Живой джаз в лучших традициях мировых сцен — Атмосфера изысканности и уюта — Искусно подобранные вина и гастрономические сеты Этот вечер создан для тех, кто ценит красоту момента, музыку, пробуждающую воспоминания, и общение без суеты.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Золотая коллекция Фрэнка Синатры
Золотая коллекция Фрэнка Синатры

от 2500₽

Вечер в Сан-Ремо
Вечер в Сан-Ремо

от 2500₽

Пятница 13
Пятница 13

от 1300₽

Sqwoz Bab
Sqwoz Bab

от 2500₽

Музыка & Стендап
Музыка & Стендап

от 1790₽

Стендап при свечах + Мировые рок хиты на виолончели
Стендап при свечах + Мировые рок хиты на виолончели
до

от 1190₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи