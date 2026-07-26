Хиты Frank Sinatra, John Coltrane и других легенд джаза середины прошлого века переплетаются с ритмами мегаполиса, превращаясь в единую мелодию любви. Первый поцелуй, то самое волнительное свидание и встреча после долгой разлуки — под нежное мурлыканье джаза ты проживёшь это всё заново. Почувствуй едва начинающееся лето на кончике языка, погружаясь в томную атмосферу романтического джаза на крыше. Чувственное звучание хитов мировой джазовой классики 50-60-х «Fly me to the moon» Синатры и «My One and Only Love» Колтрейна затронет тончайшие струны души. Сегодня каждый услышит мелодию, похожую на его историю любви.