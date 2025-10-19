Стань одним из 100 счастливчиков, которые почувствуют себя нью-йоркскими леди и джентльменами в тайном клубе Roofevents. Внутри исторического особняка в сердце столицы открывается дверь в эпоху красавицы Мэрилин Монро, авантюриста Эрнеста Хемингуэя и голоса поколения Фрэнка Синатры. Шаг — и ты уже не зритель, а гость закрытого джазового сообщества: бармен разливает виски, глухо стучат бильярдные шары, нарядная публика воркует за столиками. А со сцены звучит глубокий бархатный баритон: «Fly Me to the Moon…» В меню напитков и развлечений только высокий стиль, проверенная классика и тонкая романтика 50-60-х: Louis Armstrong, Nina Simone, Nat King Cole — живое исполнение золотых хитов держит время на паузе.