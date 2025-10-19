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Романтический джаз Нью-Йорка 40-60-х

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 6900₽ до 10500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты

Про событие

Стань одним из 100 счастливчиков, которые почувствуют себя нью-йоркскими леди и джентльменами в тайном клубе Roofevents. Внутри исторического особняка в сердце столицы открывается дверь в эпоху красавицы Мэрилин Монро, авантюриста Эрнеста Хемингуэя и голоса поколения Фрэнка Синатры. Шаг — и ты уже не зритель, а гость закрытого джазового сообщества: бармен разливает виски, глухо стучат бильярдные шары, нарядная публика воркует за столиками. А со сцены звучит глубокий бархатный баритон: «Fly Me to the Moon…» В меню напитков и развлечений только высокий стиль, проверенная классика и тонкая романтика 50-60-х: Louis Armstrong, Nina Simone, Nat King Cole — живое исполнение золотых хитов держит время на паузе.

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Комментарии

V
Vlad
18 октября 2025, 05:03

Комментарий удален

Аватар
Гриша
20 октября 2025, 15:22

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