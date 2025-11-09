Услышь звучание Парижа! На тёплой панорамной крыше в сердце Москвы скрывается наш собственный Сен-Жермен-де-Пре: здесь звучит джаз в хитах ZAZ, Patricia Kaas, Edith Piaf, Mireille Mathieu, Charles Aznavour — великие песни о любви, что не нуждаются в переводе. Парижский шарм, панорамный вид, бокал любимого коктейля и легендарные хиты на самом романтичном языке мира. Откинься в кресле под «La vie en rose» и «Mon mec a moi» и другие мелодии, и почувствуй, как волшебно звучит жизнь на французском. Это вечер, в который можно влюбиться!