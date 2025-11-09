ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Романтический французский джаз на тёплой крыше

Крыша универмага Цветной, Цветной б-р, 15, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 5500₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Услышь звучание Парижа! На тёплой панорамной крыше в сердце Москвы скрывается наш собственный Сен-Жермен-де-Пре: здесь звучит джаз в хитах ZAZ, Patricia Kaas, Edith Piaf, Mireille Mathieu, Charles Aznavour — великие песни о любви, что не нуждаются в переводе. Парижский шарм, панорамный вид, бокал любимого коктейля и легендарные хиты на самом романтичном языке мира. Откинься в кресле под «La vie en rose» и «Mon mec a moi» и другие мелодии, и почувствуй, как волшебно звучит жизнь на французском. Это вечер, в который можно влюбиться!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста