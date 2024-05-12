Внимание: отмена мероприятия. Ты хотел бы оказаться в Париже — городе любви, приключений, запаха круассанов поутру и полуночных прогулок по старинным бульварам? Тебе дарят прекрасную возможность перенестись во Францию прошлого века под французский элегантный джаз и романтические хиты Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Джо Дассена и других в исполнении знаменитого мультиязычного коллектива «Elena et les garcons». Бэнд «Elena et les garcons» во главе с длинноволосой красавицей-вокалисткой представят «Paroles, Paroles», «Champs-Elysees», «Non Je Ne Regrette Rien» и другие хиты в чарующем звучании джаза. Окунись в атмосферу парижского шарма на панорамной крыше с навесом.