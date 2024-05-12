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[отменено] Романтический французский джаз на тёплой крыше | 15:30

Крыша универмага Цветной, Цветной б-р, 15, стр. 1

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Завершение:

от 2600₽ до 3800₽
Возраст 6+
Стендап
Концерты

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Ты хотел бы оказаться в Париже — городе любви, приключений, запаха круассанов поутру и полуночных прогулок по старинным бульварам? Тебе дарят прекрасную возможность перенестись во Францию прошлого века под французский элегантный джаз и романтические хиты Шарля Азнавура, Эдит Пиаф, Джо Дассена и других в исполнении знаменитого мультиязычного коллектива «Elena et les garcons». Бэнд «Elena et les garcons» во главе с длинноволосой красавицей-вокалисткой представят «Paroles, Paroles», «Champs-Elysees», «Non Je Ne Regrette Rien» и другие хиты в чарующем звучании джаза. Окунись в атмосферу парижского шарма на панорамной крыше с навесом.

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