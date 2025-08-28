Джаз в хитах ZAZ, Patricia Kaas, Edith Piaf, Mireille Mathieu, Charles Aznavour — великие песни о любви, что не нуждаются в переводе. В бокале медленно тает лёд, доносится аромат ягодных и пряных коктейлей, а малиновый закат плавно сменяется огнями большого города. Откинься в кресле под «La vie en rose» и «Mon mec a moi» и другие мелодии, и почувствуй, как волшебно звучит жизнь на французском. Светлана Сорокина — певица с нежным, чувственным лирическим сопрано. Она одна из немногих исполнительниц, понимающих и стилистику французского джаза, и поэтику французской речи, ведь она владеет языком Парижа как родным.