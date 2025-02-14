ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Романтические вина: винная дегустация и живая музыка

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3, третий зал

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Тебя ждёт волшебная встреча в пятницу, в самый романтический вечер года. Но это не значит, что ждут только пары. Возможно, это волшебный вечер, чтобы познакомится с кем-нибудь на мероприятии, кто знает. Приходи прекрасно провести вечер пятницы, и попробовать очаровательные вина. Кроме того тебя ждёт небольшая фотосессия и очень эффектная площадка: старинная квартира начала века в стиле ампир. И, конечно, подготовили сюрприз — игра на фортепиано от молодой пианистки Арины Щигловой. Солирует Арина Щиголева, участница международных конкурсов, обладатель премии «Молодые дарования России». Список вин: Ток Э Клоше Креман Де Лиму Брют, в подарочной упаковке, 2018 Менету-Салон Ля Кле дю Реси, 2022 Chablis Домен Пасси ле Клу Шабли, 2021 Розе прованс Студио Бай Мираваль Фамий Перрен, 2020 Фамий Декомб Бургонь Пино Нуар, 2022 Список композиций: 1. Людовико Эйнауди - Una Matina 2. Людовико Эйнауди - I Giorni 3. Генри Манчини - Moon river 4. Людовико Эйнауди - Eden 5. Ян Тирсен - Comptine d’un autre ete 6. Yiruma - Kiss the rain 7. M.Dvorak - Etuda 15 8. Ч.Чаплин - Улыбка 9. Ханс Циммер - саундтрек из к/ф «Интерстеллар» Стоимость мероприятия 5500 руб. Для молодых людей Single особые условия. Можно купить подарочный сертификат Запись по номеру телефона или через телеграмм @anya_silvestrova

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Шоу «ПоколениЯ»
Шоу «ПоколениЯ»

от 190₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста