Тебя ждёт волшебная встреча в пятницу, в самый романтический вечер года. Но это не значит, что ждут только пары. Возможно, это волшебный вечер, чтобы познакомится с кем-нибудь на мероприятии, кто знает. Приходи прекрасно провести вечер пятницы, и попробовать очаровательные вина. Кроме того тебя ждёт небольшая фотосессия и очень эффектная площадка: старинная квартира начала века в стиле ампир. И, конечно, подготовили сюрприз — игра на фортепиано от молодой пианистки Арины Щигловой. Солирует Арина Щиголева, участница международных конкурсов, обладатель премии «Молодые дарования России». Список вин: Ток Э Клоше Креман Де Лиму Брют, в подарочной упаковке, 2018 Менету-Салон Ля Кле дю Реси, 2022 Chablis Домен Пасси ле Клу Шабли, 2021 Розе прованс Студио Бай Мираваль Фамий Перрен, 2020 Фамий Декомб Бургонь Пино Нуар, 2022 Список композиций: 1. Людовико Эйнауди - Una Matina 2. Людовико Эйнауди - I Giorni 3. Генри Манчини - Moon river 4. Людовико Эйнауди - Eden 5. Ян Тирсен - Comptine d’un autre ete 6. Yiruma - Kiss the rain 7. M.Dvorak - Etuda 15 8. Ч.Чаплин - Улыбка 9. Ханс Циммер - саундтрек из к/ф «Интерстеллар» Стоимость мероприятия 5500 руб. Для молодых людей Single особые условия. Можно купить подарочный сертификат Запись по номеру телефона или через телеграмм @anya_silvestrova