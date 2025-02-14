Возраст 18+
Концерты
Про событие
Джаз-клуб наполнят нежные мелодии, глубокий блюз и атмосфера настоящей романтики. Этот вечер создан для тех, кто ценит чувства, музыку и особенные моменты. Живое исполнение блюзовых хитов о любви! Приходи с любимыми, чтобы разделить этот вечер под завораживающий ритм блюза.
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи