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Романов переулок: царские страсти, Джеймс Бонд и недуги генсеков

Тверская улица, 1. Выход №1 из м. Охотный ряд, сразу справа

Начало:

Завершение:

990₽
Возраст 6+
Необычное

Про событие

Гуляя по по переулку царских родственников и важных персон, ты спустишься до уровня Москвы 16 века и отыщешь в лакшери бизнес-центре печь времён Ивана Грозного, посчитаешь памятные таблички на «маршальском» доме, попробуешь царское лакомство и узнаешь, кто же творил историю в Романовом переулке: бояре, шпионы или генсеки? Этот переулок во все времена можно было назвать переулком ВИП-персон. Что неудивительно, ведь Кремль тут рядом, в трёх минутах. Начиная с 16 века в Романовом переулке жили самые-самые: сначала царские родственники, аристократы, потом вся политическая и военная элита советского государства. Да и сейчас публика здесь непростая — ведь от жилых домов до Кремля всего-то 400 метров. Сначала здесь расположился дядя первого русского царя. Следующими хозяевами домовладений становились члены самых аристократических фамилий: Нарышкины, Разумовские, Шереметевы. Сменяя друг друга, все они давали свои фамилии переулку. После переноса столицы из Петербурга в Москву ВИП-градус переулка не снижается. Маршалы, министры, генсеки, шпионы, наркомы — лучшие люди нашего комбината советского государства. Здесь было и есть всё — самое-самое. Если больница — то ма самая, где лечили недомогания Иосиф Сталин, Семён Буденный, Георгий Жуков, Леонид Брежнев (и даже Мао-Дзэ-Дун). Если храм — то первый пример роскошного московского барокко, построенный дядей Петра Первого. Если дом — то сразу «маршальский» или «пятый Дом советов». Начало: ул. Тверская, 1. Выход №1 из м. Охотный ряд, сразу справа. Окончание: ул. Воздвиженка, д. 3 (м.Библиотека им. Ленина) Продолжительность: 2 часа.

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