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Рома и рОботы

Backroom, улица Грузинский Вал, 11с3

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Завершение:

от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

«Рома и рОботы» — это рассказы под музыку о любви и смерти, разрушении планет и пролитом кефире, свидании с Божественным по дороге за кофе. Что вас ждет? — Атмосферный dj-сет с живыми инструментами — Презентация новых песен и новое звучание уже знакомых композиций — В финале вечера споёшь любимые песни у механического костра под гитару Коктейль вечера «Торт» со взбитыми сливками и вишенкой Телефон для брони столов: +7-980-464-52-24

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