«Рома и рОботы» — это рассказы под музыку о любви и смерти, разрушении планет и пролитом кефире, свидании с Божественным по дороге за кофе. Что вас ждет? — Атмосферный dj-сет с живыми инструментами — Презентация новых песен и новое звучание уже знакомых композиций — В финале вечера споёшь любимые песни у механического костра под гитару Коктейль вечера «Торт» со взбитыми сливками и вишенкой Телефон для брони столов: +7-980-464-52-24