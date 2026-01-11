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Ролекон

Даниловский холл, Дубининская улица, 71

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Игры
Фестивали
Еда

Про событие

Фестиваль настольных ролевых игр и близких по духу увлечений. Новички научатся играть и узнают всё, что можно узнать о хобби, опытные ролевики откроют для себя новые системы и пообщаются со старыми друзьями. Дайсы, миниатюры, террейн, околоролевая атрибутика, соревнования, блогеры, авторы, издатели, игры, — в НРИ играют здесь. Заявить и/или записаться на игру тут: www.rolecon.ru/rolecon2026 Эксклюзивный мерч в поддержку Ролекона (и пропуски на игры Игровой секции) купить там: https://crowdrepublic.ru/projects/1073021 Пятница: 17:00 — 22:00 Суббота и воскресенье: 11:00 — 22:00

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