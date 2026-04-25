Однодневный интенсив по актёрскому мастерству, на котором ты примеришь разные роли и научишься придумывать образы и персонажей. Ты узнаешь новые актёрские методики: – Разберёшься в алгоритме создания роли с нуля, – Поймёшь, как находить вдохновение в простых вещах, – Узнаешь, что такое психофизические архетипы и как с ними работать, – Изучишь методику «Зерно», – Примеришь на себя много различных ролей за один день И просто развлечёшься :)