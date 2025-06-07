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Рок под парусами. Концерт на корабле

Теплоход «РИО-1», Северный речной вокзал (причал #1), Ленинградское шоссе, 51

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от 4500₽ до 10000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Симфонические хиты с живым вокалом от HighTime Orchestra. Тебя ждёт живой голос вокалистки Кристины Труфановой и эпическая акустика на воде — звук, который огибает волны и проникает в самое сердце. В программе – мощные хиты Queen, Metallica, Nirvana и каверы на Адель, Уитни Хьюстон и Селин Дион в огненной симфонической обработке.

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