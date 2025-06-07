Возраст 6+
Концерты
Про событие
Симфонические хиты с живым вокалом от HighTime Orchestra. Тебя ждёт живой голос вокалистки Кристины Труфановой и эпическая акустика на воде — звук, который огибает волны и проникает в самое сердце. В программе – мощные хиты Queen, Metallica, Nirvana и каверы на Адель, Уитни Хьюстон и Селин Дион в огненной симфонической обработке.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи