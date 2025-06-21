Концерт на крыше в центре Москвы, с новым взглядом на все стили классической и современной музыки. Тебя ждёт синтез всемирно известных Rock & Pop хитов и симфонического звучания. Приготовься к эмоциональному погружению, где каждая нота наполнена энергией и страстью, а музыка раскрывает новые горизонты восприятия. Плюс, московская крыша будет превращена в огромный танцпол! Imperialis Orchestra сыграет без нот, а классические музыканты переродятся в рок-звезд прямо на сцене. Этим вечером будет звучать: Elton John, Sting, Ed Sheeran, Scorpions, Britney Spears, Nirvana, Queen, Europe, The Cranberries, Imagine Dragons и другие группы. Сбор гостей с 19:30, начало концерта в 20:30