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Перед тем как «Семь чудес Одиссеи» раскроются в Петербурге, одно из них проявится в Москве — A L L I A N C E (единение). То, что задумывалось как пролог, обрело собственную силу и стало событием, о котором будут говорить ещё долго. ОDYSSEY, ACT и RADI MIRA I LUBVI объединяются впервые, чтобы создать фестиваль вне конкуренции. Только союз. Только энергия присутствия. На один день ДК Кристалл станет живым организмом — дышащим, звучащим, пульсирующим: - три сцены с лайвами, танцами и перформансами - пространства наполненные светом и дыханием - маркет у фонтана: ароматы, ткани, гости - жара первой летней ночи - и публика, что слышит не ушами, а сердцем Первые имена лайнапа: Valdman + Orchestra live / Samrattama live / Agraba / Alexey Izotov / Dibidabo / Izhevski / Fake Mood / Holymolly / Julia Konor / Mashkov / Nikola Melnikov hybrid live / Roma Ptashenko / Sexstasy / These Two (guitar live)… Это — чудо, которое начинается сейчас. Dress code: antique cocktail (золото, чёрный и белый)
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Была на экскурсии в локации, где проходит мероприятие. Отдельные благодарности @kristall1901 - это организатор мероприятия @dnafood - это замечательное кафе, где я попробовала просто шикарный бейгл с тунцом и напитки, которые полностью лишены сахара, что важно для тех, кто следит за своим здоровьем, пусть и не пристально @engineerhistory - и конечно же благодарности экскурсии москва глазами инженера. Впечатлил завод, сочетание грубого, промышленного пространства с помпезным и дорогим по тем меркам арт интерьером. Множество реально крутых арт произведений сделанных на заводе в разное время его работы радуют глаз, потому что когда слышишь словосочетания ликероводочный завод и граффити мозг рисует слово из трех букв на заборе, но не как не те восхитительные артобъекты, которые разбросаны по всей локации завода. Особенно понравилось то, что несмотря на закат работы ликероводочного завода, здесь происходит рассвет культурной и клубной жизни столицы