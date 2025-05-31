Перед тем как «Семь чудес Одиссеи» раскроются в Петербурге, одно из них проявится в Москве — A L L I A N C E (единение). То, что задумывалось как пролог, обрело собственную силу и стало событием, о котором будут говорить ещё долго. ОDYSSEY, ACT и RADI MIRA I LUBVI объединяются впервые, чтобы создать фестиваль вне конкуренции. Только союз. Только энергия присутствия. На один день ДК Кристалл станет живым организмом — дышащим, звучащим, пульсирующим: - три сцены с лайвами, танцами и перформансами - пространства наполненные светом и дыханием - маркет у фонтана: ароматы, ткани, гости - жара первой летней ночи - и публика, что слышит не ушами, а сердцем Первые имена лайнапа: Valdman + Orchestra live / Samrattama live / Agraba / Alexey Izotov / Dibidabo / Izhevski / Fake Mood / Holymolly / Julia Konor / Mashkov / Nikola Melnikov hybrid live / Roma Ptashenko / Sexstasy / These Two (guitar live)… Это — чудо, которое начинается сейчас. Dress code: antique cocktail (золото, чёрный и белый)