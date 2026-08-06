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Ритмы латины на высоте

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная 12, подъезд 10

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Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Этим вечером тебя ждёт микс зажигательных латинских ритмов в исполнении группы Dolce Gavana. Музыка — важнейшая часть латиноамериканской культуры, тут поют и танцуют все и повсюду. Именно поэтому тебя ждёт взрывной коктейль ритмов и стилей, настроение лета, радости и любви. Позволь себе раствориться в звуках гитар, барабанов и ярких вокальных партий. Коллектив виртуозно исполняет любые хиты Латино-американской эстрады. В программе вечера: музыка Kamelia, Shakira, Natalia Oreira, Enrique Iglesias, Ricky Martin и многих других популярных исполнителей. Кто выступает? Голос группы, обеспечивающий ей уникальность и аутентичность — это вокалист Ясмани Ангуло Сильва. Выходец с Кубы, в России уже около десяти лет. Ясмани принимал участие в шестом сезоне телешоу «Голос». На слепом прослушивании он спел композицию Despacito и произвел впечатление на наставников проекта. Он не просто носитель испанского языка, но и представитель одной из самых жизнерадостных и ритмичных музыкальных культур мира, в которой все «правила игры» известны с детства. Только представь: на пару часов отключиться от городской суеты и полюбоваться закатом под звуки живой музыки. Танцевальный вечер на крыше, уютная компания, в руках бокал любимого напитка и наша неподдельная дружеская атмосфера. Внимание: Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт вид на вечернюю Москву, а также кухня и бар.

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