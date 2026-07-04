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Ритмы Латины на Крыше

Летняя веранда ЦМТ, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 10

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 7000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальное путешествие, которое перенесёт тебя в сердце Латинской Америки, где каждый аккорд — это поцелуй, каждый ритм — признание в любви. Музыка — важнейшая часть латиноамериканской культуры, тут поют и танцуют все и повсюду. Позволь себе раствориться в звуках гитар, барабанов и ярких вокальных партий — этот вечер подарит тебе заряд вдохновения и незабываемые эмоции. Коллектив виртуозно исполняет любые хиты Латино-американской эстрады. В программе вечера: музыка Kamelia, Shakira, Natalia Oreira, Enrique Iglesias, Ricky Martin и многих других популярных исполнителей. Контраст танцевальных ритмов и романтических мелодий заберут вас в неповторимое путешествие по побережью жарких стран. Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на вечернюю Москву, а также кухня и бар.

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