Музыкальное путешествие, которое перенесёт тебя в сердце Латинской Америки, где каждый аккорд — это поцелуй, каждый ритм — признание в любви. Музыка — важнейшая часть латиноамериканской культуры, тут поют и танцуют все и повсюду. Позволь себе раствориться в звуках гитар, барабанов и ярких вокальных партий — этот вечер подарит тебе заряд вдохновения и незабываемые эмоции. Коллектив виртуозно исполняет любые хиты Латино-американской эстрады. В программе вечера: музыка Kamelia, Shakira, Natalia Oreira, Enrique Iglesias, Ricky Martin и многих других популярных исполнителей. Контраст танцевальных ритмов и романтических мелодий заберут вас в неповторимое путешествие по побережью жарких стран. Веранда оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждёт захватывающий вид на вечернюю Москву, а также кухня и бар.