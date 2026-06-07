Тебя ждет невероятный микс зажигательных латинских ритмов в исполнении группы Dolce Gavana. Позволь себе раствориться в звуках гитар, барабанов и ярких вокальных партий — этот вечер подарит заряд вдохновения и незабываемые эмоции. Коллектив виртуозно исполняет любые хиты Латино-американской эстрады. В программе вечера: музыка Kamelia, Shakira, Natalia Oreira, Enrique Iglesias, Ricky Martin и многих других популярных исполнителей. Контраст танцевальных ритмов и романтических мелодий заберут тебя в неповторимое путешествие по побережью жарких стран. Внимание: Крыша оснащена навесом на случай непогоды. Тебя ждет потрясный вид на центр Москвы, а также бар.